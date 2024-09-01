«Природа меня наградила»: Алсу раскрыла секрет стройности после трех родов

В этом году артистка разменяла пятый десяток, но фигура у нее по-прежнему как у юной девушки.

Певица Алсу поделилась секретом, как ей удается держать себя в форме, несмотря на возраст и целые три беременности за спиной. Как отметила звезда, стройное тело у нее — это генетика.

«Меня природа наградила хорошей фигурой. У меня трое детей, но живот был всегда плоским», — сказала знаменитость в интервью изданию PROZVEZD.

Но все же артистка старается и сама трудиться, чтобы поддерживать себя в форме. Она занимается спортом и соблюдает правильное питание. К примеру, каждое утро делает растяжку, отжимается 20 раз, не ест жирную пищу, но может позволить себе сладости.

«Могу позволить себе и тортики, и булочки. Я довольна своим весом. Он у меня стабильный уже много-много лет», — добавила Алсу.

А в заключение Алсу отметила — сейчас на себя у нее появилось гораздо больше свободного времени. Старшие дочки уже стали самостоятельными, да и сын подрос.

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