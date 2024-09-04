«Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове

Регион начинает нуждаться в науке, которая сможет поддержать развитие шельфовых проектов.

Базовым бизнесом Сахалинской области являются нефть и газ. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, выступая на сессии «Инвестиционный климат Дальнего Востока и новые возможности» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Наш базовый бизнес — нефть и газ. Я задаю вопрос: „Какие инвестиционные возможности?“ Заполнить нишу локализации сервисов. Мы в нее влетели, развиваемся, расширяемся, инжиниринговый блок встал на место, больше того, даже новую компрессорную станцию запустил, ну как будто сдал экзамен на инжиниринг», — сказал он.

Сахалинская область сейчас начинает чувствовать голод в вопросе науки, которая поддержит развитие шельфовых проектов. В связи с этим университет закупает оборудование под руководством «Сахалина-2». Для работы в вузе задействуют начальников лабораторий, инженеров и специалистов.

«Там же будут учиться студенты и готовятся специалисты, которые будут работать на шельфе», — подчеркнул Лимаренко.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские регионы представили свои лучшие проекты на ВЭФ. Так, на Сахалине полностью собирают российские беспилотники, а обучение операторов БПЛА запустили по всем школам региона. На острове Русский обсудили развитие Дальнего Востока, возможности малого бизнеса на азиатских рынках и проблемы демографии.