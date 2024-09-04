«Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове

Губернатор Лимаренко: ключевой бизнес Сахалина — нефть и газ
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Регион начинает нуждаться в науке, которая сможет поддержать развитие шельфовых проектов.
Базовым бизнесом Сахалинской области являются нефть и газ. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, выступая на сессии «Инвестиционный климат Дальнего Востока и новые возможности» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Наш базовый бизнес — нефть и газ. Я задаю вопрос: „Какие инвестиционные возможности?“ Заполнить нишу локализации сервисов. Мы в нее влетели, развиваемся, расширяемся, инжиниринговый блок встал на место, больше того, даже новую компрессорную станцию запустил, ну как будто сдал экзамен на инжиниринг», — сказал он.
Сахалинская область сейчас начинает чувствовать голод в вопросе науки, которая поддержит развитие шельфовых проектов. В связи с этим университет закупает оборудование под руководством «Сахалина-2». Для работы в вузе задействуют начальников лабораторий, инженеров и специалистов.
«Там же будут учиться студенты и готовятся специалисты, которые будут работать на шельфе», — подчеркнул Лимаренко.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что российские регионы представили свои лучшие проекты на ВЭФ. Так, на Сахалине полностью собирают российские беспилотники, а обучение операторов БПЛА запустили по всем школам региона. На острове Русский обсудили развитие Дальнего Востока, возможности малого бизнеса на азиатских рынках и проблемы демографии.
- 4 сент
- «Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
- 4 сент
- Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
- 4 сент
- «Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива
- 4 сент
- На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
- 4 сент
- Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа
- 4 сент
- Программа на высшем уровне: Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
- 4 сент
- Глава Якутии призвал привлечь частный капитал к реализации мастер-планов ДФО
- 4 сент
- «Проблема есть»: как Запад оказывает давление на экономические отношения РФ и Китая
- 4 сент
- Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов
- 4 сент
- «Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ
Читайте также
60%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?