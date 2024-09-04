Традиции и высокие технологии: российские регионы представили свои лучшие проекты на ВЭФ

Школьные наборы для сборки дронов, виртуальное пилотирование и пушистое вместо игристого: это лишь малая часть проектов, которые российские предприниматели презентовали в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кроме того, на острове Русский обсудили развитие Дальнего Востока, возможности малого бизнеса на азиатских рынках и проблемы демографии.

Однако, основная тема ВЭФ этого года -«приземление» новых национальных целей и проектов в регионы. Как все это будет, узнал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Они не убирают телефоны, а камера пишет все вокруг. Для многих это — первое знакомство не только с Приморьем, но и с Россией. Гости из более чем 70 стран приехали на Восточный экономический форум.

И не с порога — с целой улицы — начинается программа.

Намерение пройти мимоходом, как правило, заканчивается часовой остановкой на приглянувшейся локации. Все 11 субъектов федерального округа презентуют свои лучшие проекты и достижения. Например, Хабаровский край предлагает от земных благ отказаться и почувствовать себя в роли пилота.

Традиции, национальные костюмы и высокие технологии. Кажется, что Восточный экономический форум объединил в себе все невозможное! Тут своя киберкультура.

Но в числе первых открылся винный фестиваль, где технологии не меняются уже тысячи лет.

«В 2017 году на слуху было три-четыре винодела, не считая больших „монстров“ — Akkerman, „Массандра“, „Новый свет“. Сейчас их порядка сотни», — говорит винодел Алексей Кучеров.

Легкое, воздушное — так и просится, чтобы его назвали не игристым, а пушистым вином. Так и получилось у виноделов из Севастополя. Но помимо оригинального названия, сорт винограда — Кокур. Растет он только в Крыму. И покоряет не только наш рынок, но и удивляет гостей форума.

Вот и гость из Африки начал свое путешествие с бокала «пушистого». А теперь планирует экспортировать вина на родину. Уверен: привычка к европейскому — это лишь результат пропаганды, а не знак качества.

«Просто у нас в голове, что вначале все хорошие вещи — из Европы. То, что мы делаем у себя, это — самое лучшее, это самое ценное. Поэтому то, что привозим из Европы, они нам показывают, что все лучшее. Но у нас лучше, чем у них!» — уверен он.

Каждый стенд уникален по-своему. Все разработки — под актуальные вызовы современности. Например, на Сахалине уже полностью собирают отечественные беспилотники. А обучение операторов БПЛА запустили по всем школам субъекта.

«Изделия есть. Дополнительно представлены 16 датчиков, которые позволяют детям вести проектную деятельность и имитировать, как необходимо использовать дроны в реальной жизни», — говорит генеральный директор компании «Тезона» Дмитрий Митяев.

За закрытыми дверьми — дискуссии и подписания документов. В этот раз Дальний Восток отчитался одним из самых амбициозных проектов. Звучит известно и буквально — «Земля — народу».

Еще с 2016 любой может выбрать целый гектар на карте и получить участок в безвозмездное пользование. Тогда это казалось шоком, сейчас — реальностью.

«Поначалу, конечно, были случаи, когда там, особенно там местные чиновники просто поднимали глаза к небу и говорили: „Это невозможно!“. Мы никогда не давали и тут должны выдавать землю гражданам бесплатно. Приходилось сломать стереотипы. Прежде всего, в мышлении чиновников. Но это удалось сделать, на самом деле потому, что задача, поставленная президентом Российской Федерации, должна быть выполнена. И она выполнена, мне кажется, на высоком уровне и будет продолжать выполняться дальше», — говорит директор Департамента социального развития Дальнего Востока Григорий Смоляк.

Елизавета вместе с мужем имеют уже несколько гектаров бесплатной земли. Вся процедура от выбора участка до пользования занимает почти месяц. Исполнили мечту — построили дом отдыха, а теперь планы еще масштабнее!

«Идея возникла у моего мужа Александра после посещения Сочи. Что было бы очень отлично организовать такой летний отдых у себя. Так как мы — многодетная семья, и знаем, что немножко сложновато каждый год ездить к морю, поэтому организовали отдых. И сейчас очень довольны. И дальше развиваем свой проект», — рассказывает участник программы «Дальневосточный гектар» Елизавета Агеева.

Укрепление отношений и торговых связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это еще одна составляющая форума. Звучат и разговоры о проектах по взаимной безопасности. Наши программисты представили ПО, которое уже не раз зарекомендовало себя в противостоянии кибератакам.

«У Вьетнама и России есть потенциал сотрудничества во многих областях, не только в экономике, но и в политике, безопасности, а также в социальной сфере и культуре», — отмечает заместитель председателя совета Вьетнамского университета социальных и гуманитарных наук Буй Ткань Нам.

И это лишь часть программы первого дня. Остальное гости и организаторы тщательно скрывают даже от журналистов. Но обещают: маяк Дальневосточного форума будет гореть еще ярче.