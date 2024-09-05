«Хороший был хлопчик»: жительница Донецка рассказала о жертве атаки ВСУ на рынок

Украинские террористы целенаправленно нанесли удар по мирному населению.

Украинские бевики вновь обстреляли Донецк и его окраины, сообщается о прилетах снарядов натовского калибра. В столице ДНР они поразили рынок в Кировском районе города. Есть погибшие и раненые. Подробности — в репортаже военкора «Известий» Евгения Быковского, который оказался на месте трагедии одним из первых.

Торговые ряды на рынке «Сокол» в Кировском районе — прямое попадание снарядов натовского калибра. Известно о трех погибших мирных жителях, более пяти человек, среди них ребенок, получили осколочные ранения. Все они доставлены в больницу города, им оказывается медицинская помощь. Это — самый крупный рынок в густонаселенный микрорайоне Текстильщик: здесь постоянно много людей.

«Раненых человек семь я видела, минимум о двух погибших знаю… Знала (одного из них — Прим. ред.) — мальчика Даню, хороший был хлопчик», — рассказала местная жительница по имени Надежда.

Это не первый обстрел территории рынка боевиками. В январе 2023 года атаке подвергся соседний рынок, расположенный через дорогу от места ЧП, тогда погибли 27 человек. В среду в момент удара на рынке были люди, между торговыми рядами находилась машина, в которой также погиб человек.

«Слышал, прилет был возле магазина… Выстрел (прилет, — Прим. ред.) был здесь, на рынке. пришел сейчас, двух убитых видел», — сказал местый житель по имени Анатолий.

На месте прилета были найдены осколки, выпущенные, по предварительным данным, из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Cezar французского производства.