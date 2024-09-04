«Перестала ходить»: женщина стала инвалидом после операции в московской клинике

Семья пострадавшей рассчитывает на правосудие.

Анна Сухомлинова (Имя и фамилия изменены — Прим. ред.) стала инвалидом после операции в клинике Москвы. Об этом 5-tv.ru рассказала мать пострадавшей Инна.

Все привыкли слышать вдохновляющие истории о спасении врачами пациентов, но мало кто обращает внимание на обратные случаи. Около двух лет назад Анне провели операцию на позвоночнике в частной столичной клинике. Случай не был тяжелым, но по врачебной ошибке девушка стала инвалидом.

Теперь Анна прикована к инвалидной коляске и нуждается в постоянной реабилитации, хотя до хирургического вмешательства при передвижении не вызывали никакие трудности.

Мать пострадавшей в отчаянии оббивает все пороги в надежде на справедливое наказание людей, которые испортили жизнь ее дочери. Уголовный процесс идет уже девять месяцев, но никаких подвижек не происходит. У семьи сложилось ощущение, что их делом никто не занимается.

«Ну, вообще, пока идет уголовное дело, суд подавать в рамках заявления гражданского иска там и не планируется. А урегулировать какую-то ситуацию с клиникой, ну, вроде там тоже пока ничего этого нет», — рассказал 5-tv.ru адвокат пострадавшей Александр Мирошниченко.

Мать девушки поделилась, что ей провели уже три повторные операции. Несчастной частично удалили ткани. Несмотря на проведенные манипуляции, состояние по-прежнему остается плачевным.

«Она сейчас в состоянии после трех операций, но ей срезали мышцы ткани и много чего срезали. И она сейчас не ходит, она не ходит после клиники, но она нуждается в постоянной реабилитации. Мы время от времени лежим в реабилитационных центрах, и нам очень помогали военные хирурги. Вот сейчас я как бы отошла в сторону, потому что там есть кем заниматься. И мне очень нужен был реабилитационный центр для помощи ей. С бассейном, потому что бассейн — это безболезненная реабилитация», — рассказала Инна Сухомлинова

Известно, что в этой клинике уже были подобные случаи. Более того, предположительно, другая ошибка врача Анны могла стать причиной смерти еще одного из его пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что из-за редкой болезни россиянка лишилась пяти органов.