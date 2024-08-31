Думали, что аппендицит: из-за редкой болезни россиянка лишилась пяти органов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 132 0

Из-за псевдомиксомы брюшной полости россиянка лишилась пяти органов

Думали, что аппендицит: из-за редкой болезни россиянка лишилась пяти органов

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Döring

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Пришлось проделать немалую работу, чтобы жизнь пациентки после врачебной ошибки вернулась в прежнее русло.

С необычным случаем врачам отделения абдоминальной хирургии МНИОИ имени Герцена пришлось столкнуться. Поначалу медики думали, что у пациентки обычное воспаление аппендицита. Однако вскоре стало очевидно — лечение женщине предстоит серьезное, а для начала необходимо было удалить аж пять органов сразу.

Как рассказал Сергей Полуэктов в Telegram-канале НМИЦ радиологии Минздрава РФ, пациентка к ним поступила с болью в животе. Медики сначала подумали на воспаление аппендицита. Но после обследования выяснилось, что у женщины редкое заболевание — псевдомиксома брюшной полости. Возникло оно как следствие развития муциноза в аппендиците.

«В какой-то момент там начала скапливаться слизь — муцин, который заполнял постепенно всю брюшную полость, и опухоль сдавливал находящиеся рядом органы, проникал в них. В нашем случае опухолевый процесс распространился уже достаточно широко, даже частично задел печень — мы удалили и на ней капсулированный очаг поражения», — пояснил доктор.

Помимо печени женщине пришлось удалить часть брюшины, правый и левый купол диафрагмы, органы малого таза — матку с придатками и сальником, желчный пузырь, селезенку, правый и левый фоновый канал. При этом прямую кишку полностью удалось сохранить, что важно для нормальной жизнедеятельности.

Операция, по словам Полуэктова, прошла успешно. Женщина пока находится в лечебном учреждении, но совсем скоро вернется домой и к привычной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи провели уникальную операцию и извлекли пулю из брюшной стенки новорожденного.

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