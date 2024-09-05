«Буквально в начале августа»: Шуфутинский похвастался переменами в жизни

Певец в этом году отпраздновал 76-летие.

Шансонье Михаил Шуфутинский стал прадедушкой. Об этом он заявил в одном из YouTube-шоу.

Приятный сюрприз сделал артисту внук Ной. Несколько лет назад он создал семью вместе со знаменитым израильским блогером Ахувой Махгерефт, а в апреле этого года пара порадовала Михаила известием, что тот скоро станет прадедушкой.

Пол ребенка держался в тайне до момента рождения. Когда Ной сообщил певцу новость о беременности супруги, он не стал делать акцент на том, кого они ждут. Сейчас стало известно, что Шуфутинские — счастливые родители прекрасной девочки.

«Ребят, я прадедушка уже. Представьте себе! Буквально в начале августа у меня родилась правнучка. Представляете?» — радостно заявил Шуфутинский.

Известно, что родственники артиста живут в Европе и давно не виделись с ним. Однако Михаил нашел способ быть ближе и использует каждую возможность созвониться с ними по видеосвязи. Внуки, а их у шансонье немало, не забывают делиться с дедушкой подробностями своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему раньше Шуфутинский, по собственному признанию, не выходил из дома без молотка.