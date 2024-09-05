Умер правнук писателя Федора Достоевского

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 57 0

В Петербурге скончался правнук писателя Федора Достоевского

Умер правнук писателя Федора Достоевского

Фото: Из открытых источников

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Он скончался на 80-м году жизни.

В Петербурге умер правнук русского классика Федора Михайловича Достоевского — Дмитрий Андреевич Достоевский, ему было 79 лет. Об этом сообщили родственники на личной странице покойного в социальной сети.

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии», — написали в сообщении родственники.

Близкие Дмитрия поблагодарили людей, которые следили за жизнью правнука знаменитого русского классика. Стоит отметить, что на пенсии он активно вел свои социальные сети, набрав почти десять тысяч подписчиков.

Дмитрий Андреевич родился в 1945 году и сменил за свои 79 лет порядка 20 профессий, остановившись в итоге на водителе трамвая. Его маршрут пролегал по местам «Петербурга Достоевского», заглядывая и в район Кузнечного переулка.

Свои прошлые постоянные перемены в профессиональной жизни он объяснял стремлением к разнообразным навыкам, указывая на «достоевскую черту».

У правнука русского писателя остались сын, а также внук и внучки.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер народный артист РФ Юрий Бацазов — золотой голос осетинской оперной сцены.

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