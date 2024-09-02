Золотой голос осетинской оперной сцены ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Народный артист РФ, оперный певец Юрий Бацазов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил преданному служению национальному музыкальному искусству. Его искренне любили зрители, ценили коллеги. Творческое наследие Юрия Бацазова никогда не будет забыто!» — написал он в своем Telegram-канале.

Юрий Бацазов родился 18 января 1941 года в североосетинском селе Заманкул. Учился в Орджоникидзевском музыкальном училище, затем в Саратовской государственной консерватории имени Собинова. По окончании вступил в оперную труппу Саратовского государственного театра оперы и балета, позднее стал солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.

На протяжении карьеры Бацазов сыграл много ярких ролей в театре. Одна из самых запоминающихся — Коста Хетагуров в опере «Коста» Христофора Плиева. Также певец запомнился зрителям в роли Алеко в одноименной опере Рахманинова, Амрана («Оллан»), Скарпиа («Тоска»), Онегина («Евгений Онегин»), Томского («Пиковая дама»), Ренато («Бал-маскарад») и множестве других.

В 2005 году Бацазов удостоился Государственной премии Северной Осетии имени Хетагурова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер популярных сериалов «Бухта Доусона» и «Морская полиция» Оби Ндифо, лишившийся ног в ДТП пять лет назад, скончался на 52-м году жизни.