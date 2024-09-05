«Поликлиника и аптека на колесах»: на Дальнем Востоке появится медицинский поезд

Путин: на Дальнем Востоке начнет курсировать поезд с аптекой и поликлиникой
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В регионе есть населенные пункты, до которых можно добраться только по железной дороге.
На Дальнем Востоке запустят поезд, который будет курсировать между населенными пунктами. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
Президент напомнил, что на Дальнем Востоке есть населенные пункты, до которых можно добраться только по железной дороге.
«С сентября этого года в пяти дальневосточных субъектах, а со следующего года — в восьми, начнет курсировать передвижной консультативный диагностический центр. По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами», — рассказал глава РФ.
Российский лидер также выразил благодарность компании РЖД, врачам, медсестрам, железнодорожникам и другим специалистам, которые принимают участие в этом проекте.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приморье станет первым международным регионом для ТОР.
- 5 сент
- Путин заявил о необходимости развития авиасообщения на Дальнем Востоке
- 5 сент
- Многодетные семьи на Дальнем Востоке получат миллион рублей на погашение ипотеки
- 5 сент
- Путин на ВЭФ поручил увековечить память о Курильской десантной операции
- 5 сент
- «Это для нас главное»: Песков о сроках окончания спецоперации на Украине
- 5 сент
- «Поставим точку!» — Путин заявил о сохранении ставки по ипотеке на Дальнем Востоке
- 5 сент
- Путин: глубоководный порт с участием компаний Белоруссии и КНР появится в ДФО
- 5 сент
- Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке
- 5 сент
- Названы планируемые сроки запуска первого блока новой АЭС на Дальнем Востоке
- 5 сент
- Путин: на последних трех ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 10,5 трлн рублей
- 5 сент
- «Комфортная цена»: Мезенцев заявил о значительном снижении стоимости роуминга в Союзном государстве
Читайте также
63%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?