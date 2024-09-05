Путин: Европа столкнулась с испытаниями из-за отказа от российского газа
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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Страны ЕС сами закрыли себе все пути для поставок энергоресурсов из РФ.
Европа переживает очень тяжелые испытания из-за отказа от российских энергоресурсов. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
«Экономика Европы, в том числе и Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания. Многие отрасли просто закрываются. Но это не наш выбор, мы готовы. Договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы», — подчеркнул глава РФ.
Он также подчеркнул, что Европа сама закрыла все возможные пути поставок газа из России.
«Не хотят — не надо. Ущерб для них будет», — отметил президент.
По словам Путина, таким образом «Газпром» будет поставлять большее количество ресурсов внутри страны.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин давно не созванивался с представителями США и Европы.
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