Заявления Путина на пленарном заседании ВЭФ-2024. Главное

Особое внимание в своем выступлении российский лидер уделил развитию Дальнего Востока.

Большое внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил Дальнему Востоку. Регион развивается комплексно и рекордными темпами. К примеру, инвестиции в основной капитал там в три раза выше среднероссийских. Создаются территории опережающего развития — их уже 16.

Это очень важно для технологического суверенитета страны в целом. Благодаря появлению новых предприятий и созданию рабочих мест туда едут люди из других регионов, в том числе молодежь. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал о глобальных проектах.

Важнейшее ключевое событие восточного экономического форума — пленарное заседание с участием Владимира Путина. Бизнесмены, чиновники, политологи, зарубежные гости занимают места в зале. Он рассчитан на 1200 человек.

На форуме — партнеры и друзья России из 76 стран. Все они хотят развивать сотрудничество.

Десять лет назад развитие Дальнего Востока стало одним из важнейших приоритетов для государства. Результаты стратегической программы развития: тысячи предприятий, десятки тысяч рабочих мест, темпы роста значительно выше, чем по стране, территории опережающего развития. И вот итог!

«Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллиона рублей. Его резидентами стали более сотни компаний. Мы обязательно продолжим идти вперед, будем постоянно улучшать деловой климат и в России и в целом на Дальнем Востоке. В том числе будем применять в этом регионе более новые эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами», — сказал Путин.

Энергопотребление растет, а это — самый верный признак роста промышленности. А, значит, нужно развивать и логистику. Мегапроект — расширение восточного полигона железных дорог, который состоит из БАМа и Транссиба, общей протяженностью больше 14 тысяч километров. Так Байкало-Амурская магистраль должна стать полностью двухпутной и электрифицированной.

Модернизация Восточного полигона — проект, равных которому еще не было.

«В ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Для сравнения, столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширение БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 годы. Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил», — подчеркнул глава государства.

Связать регионы страны поможет автотранспортный коридор от Петербурга до Владивостока. Дорога пройдет через города-миллионники. Увеличивается перевозка грузов по Севморпути.

«Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с Запада на Восток за счет увеличения транзита. Масштабный план развития Северного морского пути развернут. Мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, укрепляем береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы раскатать, так сказать, раскатать новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн», — заявил российский лидер.

Крупные азиатские страны смогут участвовать в строительстве судов ледового класса для Севморпути. Это в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Было сегодня показательно видеть на нашей сессии по СМП не только представителей Китайской Народной Республики, Индии, но и представителей Японии, которые вполне себе заинтересованно обсуждали свое участие в международном проекте СМП. Поэтому с годами не зависимо от уровня давления санкционного, востребованность международная Северного морского пути будет только возрастать. И это нам даст импульс для того, чтобы строить новые ледоколы», — сказал Лихачев.

Дальневосточный федеральный округ занимает площадь значительно большую, чем весь Европейский союз. А живут здесь меньше восьми миллионов человек. Как остановить отток населения, интересуются у президента.

«Первое: нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. И второе: нужно делать жизнь в регионе комфортной. И, самое главное, это чтобы у конкретного человека, у семей было понимание того, что это надолго, что горизонт планирования большой, что жизнь и работа здесь создают перспективы и для конкретного человека, и для его детей.

Очень важна перспектива. Ведь в целом мы заинтересованы в притоке, прежде всего, молодых людей, людей, за которыми будущее, которые ставят перед собой амбициозные цели. Нужно создать условия для реализации этих амбициозных целей. Вот это самое главное», — объяснил Путин.

Чтобы замотивировать людей оставаться здесь и переезжать, на Дальнем Востоке продлят действие льготной ипотеки.

«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку — сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменными, а именно в 2% годовых», — заявил президент РФ.

Еще одна мера поддержки — увеличение выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Не 450 тысяч рублей как по всей стране, а миллион. Но так было только в Приморье.

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть один миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», — поручил Путин.

В рамках программ «Земский учитель, доктор и фельдшер» до двух миллионов увеличены выплаты для специалистов, которые приезжают работать в села и поселки Дальнего Востока.

Готовы вкладываться в развитие региона и стратегические партнеры. Россия и Китай располагают прочной основой для развития всеобъемлющего сотрудничества, необходимо его расширение. Об этом заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн.

«Являясь естественными партнерами на протяжении многих лет, Китай сохраняет за собой позицию крупнейшего торгового партнера, источника иностранных инвестиций для Дальнего Востока. Товарооборот между Китаем и Дальним Востоком за 23 год составил 33,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 54%. В настоящее время Северо-Восток Китая всемирно культивирует новый передний край открытости Китая внешнему миру, что созвучно с продвигаемой в России стратегией развития Дальнего Востока», — сказал Хань Чжэн.

Не обошел внимаем президент и вопросы культуры и образования. Говорил про создание новых студенческих кампусов, культурных и образовательных центров.

«Добавлю, что мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны», — подчеркнул Путин.

Чуть больше чем за час президент обозначил векторы развития Дальнего Востока — региона, который в нынешней геополитической реальности приобретает для всей страны особое значение.