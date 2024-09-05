Массовое отравление шаурмой в Карелии: что известно к этому часу

В анализах пострадавших нашли сальмонеллу.

В городе Сегежа в Карелии произошло массовое отравление едой. По последним данным, в медучреждения обратились 87 человек. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли местную шаурму. Что известно о вспышке кишечной инфекции в республике — в материале 5-tv.ru.

Шаурмой в Карелии отравились 87 человек

По сообщениям Роспотребнадзора, с 1 по 5 сентября в больницы региона обратились 87 жителей Сегежи с острой кишечной инфекцией.

«На 8 часов утра 5 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы», — уточняется в сообщении ведомства.

На лечении в инфекционном отделении находятся 26 человек, 16 из которых несовершеннолетние. Их состояние оценивается как средней степени тяжести с улучшениями.

Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Исследование результатов анализов отравившихся в Карелии

По результатам лабораторных исследования специалисты выяснили, что кишечную инфекцию у пострадавших вызвала бактерия сальмонелла. Управление Роспотребнадзора по Карелии сообщало, что организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное исследование материала от заболевших и контактных лиц, проведен отбор проб готовой продукции, воды, сырья у ИП, оказывающего услуги по изготовлению и продаже шавермы.

В Карелии задержали продавца шаурмы

Предпринимателя, который продал жителям Сегежи шаурму с сальмонеллой, задержали. По информации Роспотребнадзора, в точке общепита были выявлены грубые нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей переданы в суд.

Сам бизнесмен, точка фастфуда которого работала в Сегеже с 2021 года, находится под арестом.

«В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. В рамках уголовного дела в торговом павильоне и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, осуществляются допросы свидетелей и потерпевших. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Республики Карелия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке острой кишечной инфекции в Кабардино-Балкарии.