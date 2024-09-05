До 60 лет тюрьмы: в США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 47 0

Власти США предъявили обвинения политологу Саймсу за нарушение режима санкций

До 60 лет тюрьмы: в США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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В Штатах устроили настоящую охоту на американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ.

В США политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии предъявили обвинения в нарушении закона об американских санкциях. Об этом сообщили в Министерстве юстиции страны.

«Каждому из них предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью нарушения IEEPA (закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. — Ред.), одному пункту в нарушении IEEPA и одному пункту в сговоре с целью совершения международного отмывания денег», — сообищили в ведомстве.

Отмечается, что фигурантов дела в случае доказательства их вины могут приговорить в общей сложности к 60 годам лишения свободы по трем пунктам обвинения.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в доме Дмитрия Саймса в США. В тот момент политолог находился в другой стране и даже не догадывался, что он является фигурантом расследования.

На американцев, которые сотрудничают с российскими журналистами, в Соединенных Штатах устроили настоящую охоту. Минюст США инициировал крупнейшее расследование в отношении экспертов, которые дают комментарии российским изданиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обыски, устроенные правоохранителями США обыски в домах американских граждан.

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