ФСБ рассекретила документ о применении Японией биооружия против СССР в 1939 году

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

ФСБ: Япония применила против СССР бактериологическое оружие в 1939 году

ФСБ рассекретила документ о применении Японией биооружия против СССР в 1939 году

Фото: © РИА Новости / Евгений Халдей

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Все произошло во время пограничного конфликта у прилегающей там реки.

Квантунская армия Японии в 1939 году применила против СССР бактериологическое оружие. Все произошло во время боев у реки Халхин-Гол. Об этом стало известно из рассекреченного ФСБ России архивному документу.

«Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года», — указано в протоколе допроса старшего унтер-офицера армии Японии.

Согласно данным ФСБ, отряд № 731 Квантунской армии применил бактериологическое оружие против советско-монгольских войск во время пограничного конфликта. Отмечается, что прибегшие к этому решению японские военные были известны своими экспериментами над людьми.

Японские военнослужащие применили биооружие во время своего отступления. Именно воды рек Харуха и Хорусен выбирались для распространения опасных бактерий.

Важно отметить, что вторгшиеся на территорию Монгольской Народной Республики японские захватчики были разбиты совместными усилиями Красной армии и монгольскими частями. Более того, в декабре 1949 года в Хабаровске прошел суд над теми японскими военными, которые были причастны к разработке, производству и испытаниям биооружия во время Второй мировой войны.

Стоит добавить, что несколько лет назад ФСБ также рассекретила документы контрразведки о планах нападения Японии на СССР. Сообщалось, что один из первых этапов включал в себя захват Хабаровска — это отрезало бы Дальний Восток от остальной части страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как ФСБ рассекретила документы о планах Гитлера применить атомную бомбу против СССР.

ФСБ рассекретила документ о применении Японией биооружия против СССР в 1939 году

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