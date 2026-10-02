Силовики задержали украинского агента в Крыму

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента 1992 года рождения

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента 1992 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина активно следил за украинскими пабликами в Telegram-каналах, где обсуждалась, в том числе, специальная военная операция (СВО). В один из дней задержанный вышел на связь с администратором тематической группы и предложил свою помочь.

Действуя по заданию кураторов, житель Крыма осуществлял фото и видеосъемку подразделений ПВО, передавал сотрудникам СБУ координаты и маршруты передвижения военной техники, а также информацию о расположении на полуострове российских военных.

В результате оперативно-розыскных действий украинский агент был задержан, а противозаконная деятельность пресечена. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Обвиняемый находится под стражей. Он активно сотрудничает со следствием.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Силовики предупредили о том, что каждый, кто помогает противнику будет найден и понесет заслуженное наказание.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене. Он передавал СБУ сведения о расположении военных объектов в Крыму и организовал помощь подразделениям ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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