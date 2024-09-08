Город-герой: какой Москва встретила свой день рождения

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Путин и Собянин открыли в Москве три значимых социальных объекта

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в Москве три значимых социальных объекта

Москва принимает подарки ко дню рождения. Столица отмечает день города, 877 лет белокаменной. Владимир Путин сегодня вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл три значимых социальных объекта и, прежде всего, новую ветку метро, 16-ю уже в столице, «Троицкую». Она протянется более чем на 40 километров на юг Москвы до наукограда Троицк. Всего будет 16 станций, сегодня открылись первые четыре.

Неподалеку от новой ветки метро заработал кинопарк «Москино» — комплекс натурных площадок для съемок. Уже построено 18 натурных площадок и четыре павильона, где можно снимать и приключенческие боевики, и исторические картины. Площадки, когда не будут заняты в кинопроизводстве, будут открыты для туристов.

И, наконец, третий открывшийся объект — новые корпуса одного из ведущих инженерных ВУЗов страны МГТУ имени Баумана. Здания возвели по обоим берегам реки Яузы в кратчайшие сроки, всего за три года. В рамках нацпроекта «Наука и университеты».

По сути Бауманка выросла вдвое. Появился центральный кластер и многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк». Инженерное оборудование в лабораториях и мастерских на 90% отечественного производства. Главного цель нового инженерного кластера — разработка технологий по импортозамещению.

В своем выступлении на торжественном приеме в парке Зарядье президент отметил особое значение Москвы для страны.

«Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России. Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — признал Владимир Путин.

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