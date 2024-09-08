В Одессе жители перекрыли улицу из-за многодневного отсутствия электричества

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Обстановка в городе накаляется. Власти отказываются исправлять ситуацию.

В Одессе жители перекрыли улицу из-за многодневного отсутствия электричества

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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В Одессе местные жители перекрыли движение на одной улице в знак протеста против отключений электроэнергии. Об этом сообщает одно из украинских изданий.

«В Одессе жители одной из улиц перекрыли дорогу. Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества», — говорится в сообщении.

Согласно изданию, люди ходят из стороны в сторону по пешеходному переходу. Не исключено, чтобы избежать обвинений в нарушении правил дорожного движения.

Из-за протестующих на проезжей части возникли пробки. Пока местные власти не комментировали данную ситуацию, несмотря на то, что ситуация развивается уже несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Одессе люди готовятся устроить бунт. Причиной стало решение властей переименовать 84 улицы времен российской империи, а также названные в честь известных одесситов.

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