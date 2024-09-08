Адвокат Жорин оценил вероятность выдачи Моргенштерна* по требованию России

Против одного из самых скандальных клиентов звездного адвоката возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.

Вероятность выдачи рэпера Алишера Моргенштерна* России фактически отсутствует. Кроме того, само объявление его в международный розыск было бы незаконным. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя возбуждение уголовного дела против его клиента за неисполнение обязанностей иностранного агента.

Жорин пояснил, что по той статье, которую вменяют рэперу в РФ, выдачи из европейских стран нет, поскольку там подобное преследование считается политическим.

Что касается дружественных России стран, например государств СНГ, то в отношениях с ними выдача объявленных в розыск производится в соответствии с «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Согласно этому документу, выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за деяния, наказуемые по законам обеих стран.

«Поэтому в законодательстве той страны, из которой гипотетически может быть экстрадирован Алишер, должны быть предусмотрены институт иноагенства и порядок привлечения к уголовной ответственности за „неправомерную деятельность при иноагенстве“. А таких стран нет», — отметил Жорин.

Кроме того, по словам адвоката, Моргенштерна в принципе не могут объявить в международный розыск, потому что это будет противоречить приказу МВД России N 786. Согласно ему, в международный розыск объявляют тех, кто обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Деяние, в котором обвиняют рэпера, к таким не относится, подчеркнул защитник.

«То, преступление, по которому возбуждено уголовное дело (против Моргенштерна — Прим. ред.), является преступлением небольшой тяжести. Следовательно, даже объявить в международный розыск будет незаконным, и это подтверждается многочисленной судебной практикой», — заявил Жорин.

Он добавил, что, если Моргенштерна вопреки приказу N 786 все же объявят в международный розыск, то защита рэпера будет обжаловать это решение, так как оно противоречит действующему законодательству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против рэпера Алишера Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Беглый артист долгое время не маркировал соответствующей пометкой свои посты и видео в Telegram и на YouTube. По возвращении в Россию Моргенштерна ждет штраф до 300 тысяч рублей или заключение на срок до двух лет.

* — признан иноагентом в России.