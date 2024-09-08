Сенатор Климов: Шольц заговорил о мире из-за предстоящих выборов в США

Во многом действия канцлера Германии связаны с неудачами его партии.
Фото, видео: Reuters / LIESA JOHANNSSEN; 5-tv.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за неудач своей партии, а также на фоне предстоящих выборов в США. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с 5-tv.ru.
«Проигрыш Запада в войне против России уже очевиден, в том числе и Шольцу. Сейчас, видя проигрыш своей партии на региональных выборах в двух землях ФРГ, Шольц видимо начал постепенно уходить от риторики вроде победы над Россией к риторике поиска неких мирных политико-дипломатических средств урегулирования конфликта», — отметил он.
По словам парламентария, действия Шольца мотивированы предстоящими президентскими выборами в США. Независимо от победителя, украинский проект для США, скорее всего, будет свернут.
Однако, по мнению Климова, Вашингтон не откажется от стратегической цели ослабить или уничтожить Россию.
Сенатор также объяснил, что именно Байден отвечал за украинский проект. И в результате все траты, потери и преступления будут списаны на него.
«Мало кто всерьез верит, что Вашингтон будет вкладывать какие-то серьезные средства, силы, нервы и возможности именно в этот антироссийский проект, у него других заготовок много», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сторонники Шольца получили болезненную «пощечину».
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