«Вел к новым вершинам»: умер худрук театра «Ангажемент» Леонид Окунев

Свою творческую карьеру он начал в качестве актера в Челябинске.

Умер художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Сообщила пресс-служба театра. Ему было 75 лет.

«Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас. Мы приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Леонида Григорьевича. Светлая память!» — говорится в публикации театра.

Леонид Окунев родился и вырос в Тюмени. Свою творческую карьеру начал в качестве актера в Челябинском областном драматическом театре. Затем вернулся в родной город и продолжил актерскую деятельность в Тюменском областном драматическом театре.

Через какое-то время он вместе с другом Виктором Загоруйко основали в 1993 году молодежный театр «Ангажемент». С 2005 года Леонид возглавлял этот театр как директор и художественный руководитель.

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