«Вел к новым вершинам»: умер худрук театра «Ангажемент» Леонид Окунев

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 72 0

Умер художественный руководитель тюменского театра «Ангажемент»

«Вел к новым вершинам»: умер худрук театра «Ангажемент» Леонид Окунев

Фото: из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свою творческую карьеру он начал в качестве актера в Челябинске.

Умер художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Сообщила пресс-служба театра. Ему было 75 лет.

«Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас. Мы приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Леонида Григорьевича. Светлая память!» — говорится в публикации театра.

Леонид Окунев родился и вырос в Тюмени. Свою творческую карьеру начал в качестве актера в Челябинском областном драматическом театре. Затем вернулся в родной город и продолжил актерскую деятельность в Тюменском областном драматическом театре.

Через какое-то время он вместе с другом Виктором Загоруйко основали в 1993 году молодежный театр «Ангажемент». С 2005 года Леонид возглавлял этот театр как директор и художественный руководитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не стало Александра Маслякова.

+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.82
0.12 99.72
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Эксперты «Ночи выборов» назвали героическими избиркомы приграничных регионов РФ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
2:39
Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка
2:19
«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
1:57
«Он оплачивает счета»: появились подробности отношений Айзы с новым партнером
1:35
«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

Сейчас читают

«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
«Урок мужества»: Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков
Потеря для российской культуры: Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака