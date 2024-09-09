Лучше всех: команда «Небесной грации» выиграла в Италии 18 золотых медалей

Всего в Международном Клубном турнире по Художественной Гимнастике A.S.D. V.E.R.A. приняли участие 80 гимнасток из 9 стран.

18 золотых медалей на соревнованиях в Италии завоевала команда «Небесной грации». Подготовка к турниру проходила под руководством опытных тренеров и руководителя Международной Академии художественной гимнастики, Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Самые яркие выступления наших спортсменок — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Мостославского.

80 спортсменок, из девяти стран мира приняли участие в Международном Клубном турнире по Художественной Гимнастике — A.S.D. V.E.R.A., который уже в восьмой раз состоялся в уютном средневековом городке Морбеньо, расположившемся в предгорье итальянских Альп.

Участниками этих соревнований стали спортсменки, выступающие за Международную Ассоциацию клубов Художественной Гимнастики «Небесная грация». Помимо наших соотечественниц в эту сборную команду вошли представительницы и других стран. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и многократная чемпионка Мира Алина Горнасько из Белоруссии, Диана Сарсембаева из Казахстана и Асель Арапова из Киргизии.

«Очень здорово, что у ассоциации „Небесной грации“ есть возможность участвовать гимнасткам из разных стран в одной команде. Это радует. У нас в этот раз участвовали гимнастки из России, из Киргизии, из Беларуси, из Казахстана. Большая интернациональная семья. Мы очень рады, что мы все собрались. Мы благодарим ассоциацию за то, что она помогла устроить нам такой праздник», — признается исполнительный директор Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» Марина Шпехт.

Сборная «Небесной грации» приняла участие в этих соревнованиях по приглашению организаторов нынешних стартов, которым за предложение выступить в Италии все очень благодарны. Ведь это прекрасный соревновательный опыт и возможность продемонстрировать свое мастерство.

«Я очень рада выступать на таком турнире за Международную Ассоциацию „Небесная грация“. Спасибо большое Алине Маратовне. Турнир очень милый, добрый, хороший. Тут очень хорошая публика, очень поддерживает зал. Настрой у меня боевой, выступила нормально, могло быть и лучше. Это был первый старт в сезоне. Будем работать дальше», — делится впечатлениями гимнастка из Киргизии Асель Арапова.

Ну и, конечно, Мария Борисова — одна из лучших гимнасток мира — ярко выступила на этом турнире, завоевав одну золотую и две серебряных медали.

«Это начало сезона. Нужно было хорошо начать. Но я могу сказать, что у меня получилось!» — заявила гимнастка, призер международных соревнований Мария Борисова.

А Международную Академию Художественной Гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой представляют сразу семь спортсменок! По мнению многих профессионалов, эти девочки за последний год показывают блестящие результаты практически на всех соревнованиях, в которых принимают участие. На этот раз воспитанницы академии покоряли публику и судей номерами, которые поставила им легендарный хореограф Ирина Зеновка.

«У меня новая программа с булавами и лентами! Мне ее поставила Ирина Борисовна, мне очень нравятся они!» — рассказывает гимнастка, воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Каролина Тарасова.

«У меня новый обруч. Мне тоже ставила Ирина Борисовна. Мне тоже очень нравится, спасибо ей большое!» — добавляет гимнастка, воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Кристина Войтенко.

Кристина Войтенко, Яна Заикина, Ксения Савинова, Каролина Тарасова, Анна Вакуленко, Амина Шарафутдинова и София Смирнова. Главная отличительная черта всех их выступлений — оригинальные, сложные и очень артистичные программы, которые они тренировали и оттачивали в Международной Академии Художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи под руководством лучших наставников и непосредственно самой Олимпийской чемпионки.

«Вы — одна команда! Приехали, хорошо выступили от начала до конца. Знаем, что мы не расслабляемся, что расслабляемся, когда уходим с помоста. Мелочей у нас никаких нет, и я очень рада, что у нас вот так вот получилось, что вы сейчас можете поехать заграницу и показать свое мастерство, свой талант!» — поздравила девочек Олимпийская чемпионка, Президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» Алина Кабаева.

И еще одна немаловажная деталь — все расходы за перелет, проживание, питание и участие гимнасток в этом турнире, на себя взяла Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная Грация».

Кстати, за выступлением нашей команды в Италии без отрыва от тренировок внимательно следили и активно болели и в родной академии — в Сочи!

После такой поддержки и подготовки наши гимнастки без медалей, конечно, не остались! На счету сборной Международной Ассоциации «Небесная грация» — 18 золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

Но почивать на лаврах у девочек долго не получится. Многим из них предстоит выступить на крупнейшем международном турнире «Кубок «Небесная грация», который пройдет в Катаре в ноябре.