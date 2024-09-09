Под регулярными обстрелами: в Австрии обсуждают ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

В Вене началось заседание Совета управляющих международного агентства по атомной энергетике. Одна из главных тем — обеспечение безопасности для работы станций.

Глобальную ядерную безопасность обсуждают в эти минуты в Австрии. В Вене началось заседание Совета управляющих международного агентства по атомной энергетике.

В рамках встречи участники также обсудят передачу ядерных материалов в рамках АУКУС — оборонного альянса Австралии, США и Великобритании — и ее соответствие договору о нераспространении ядерного оружия.

Ожидается, что на заседании сфокусируют внимание и на ситуации на Запорожской и Курской АЭС, которые регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. При этом в самом МАГАТЭ хоть и признают угрозу для ядерной безопасности, но до сих пор не могут определить ответственных, несмотря на данные, предоставленные Кремлем.

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало известно, что киевский режим может готовить провокацию на местной атомной станции. В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать АЭС. Однако дрон-камикадзе был сбит, не долетев до цели. Беспилотник упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Оценить обстановку на станции вызвался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 27 августа он прибыл в город Курчатов, чтобы проинспектировать Курскую АЭС. После делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую станцию. А потом состоялась встреча Гросси с главой «Росатома» с Алексеем Лихачевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли переговоры Лихачева и Гросси.