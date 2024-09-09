Под регулярными обстрелами: в Австрии обсуждают ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Эфирная новость 53 0

В Австрии обсуждают ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guo Chen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Вене началось заседание Совета управляющих международного агентства по атомной энергетике. Одна из главных тем — обеспечение безопасности для работы станций.

Глобальную ядерную безопасность обсуждают в эти минуты в Австрии. В Вене началось заседание Совета управляющих международного агентства по атомной энергетике.

В рамках встречи участники также обсудят передачу ядерных материалов в рамках АУКУС — оборонного альянса Австралии, США и Великобритании — и ее соответствие договору о нераспространении ядерного оружия.

Ожидается, что на заседании сфокусируют внимание и на ситуации на Запорожской и Курской АЭС, которые регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. При этом в самом МАГАТЭ хоть и признают угрозу для ядерной безопасности, но до сих пор не могут определить ответственных, несмотря на данные, предоставленные Кремлем.

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало известно, что киевский режим может готовить провокацию на местной атомной станции. В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать АЭС. Однако дрон-камикадзе был сбит, не долетев до цели. Беспилотник упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Оценить обстановку на станции вызвался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 27 августа он прибыл в город Курчатов, чтобы проинспектировать Курскую АЭС. После делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую станцию. А потом состоялась встреча Гросси с главой «Росатома» с Алексеем Лихачевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли переговоры Лихачева и Гросси.

+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
90.39
0.57 99.91
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
Коллега SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» регулярно плачет по ночам
3:20
«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком
2:20
Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ
1:58
Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»

Сейчас читают

Польская журналистка опустились до распродажи вещей погибших российских солдат
Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака