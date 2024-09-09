Власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию в трех населенных пунктах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Российские войска продолжают наносить удары по местам базирования иностранных наемников и украинских боевиков в регионе.

Власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию в трех населенных пунктах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Обязательная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Шосткинского района в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Уточняется, что обязательная эвакуация объявлена в Глухове, Свессе и Эсмани.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курской области. Также они нанесли удары по местам средоточения иностранных наемников и украинских боевиков в Сумской области. В частности, они находились в населенных пунктах Белополье, Беловоды, Бояров-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации ликвидировали порядка 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, в населенном пункте Стецковка, расположенном севернее города Сумы.

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