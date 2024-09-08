ВС РФ ликвидировали около 30 иностранных наемников в Сумской области
Также российские войска уничтожили военную техника противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы России в ходе спецоперации ликвидировали порядка 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, в населенном пункте Стецковка, расположенном севернее города Сумы. Об этом сообщили в Минобороны.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ поразила пункт временной дислокации сил спецопераций «Юг» ВСУ. Российские войска продолжают ликвидировать противника в зоне СВО.
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