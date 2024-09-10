Объемы промышленного производства Новгородской области увеличились на 116%

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Рост ОПК региона за последние годы составил 160%.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Социально-экономические вопросы Владимир Путин обсудил сегодня с главой Новгородской области. Андрей Никитин рассказал, что на предприятиях региона уверенный рост производства. Однако, есть кадровый голод. Там не хватает молодых специалистов, но эта проблема будет решена в ближайшие два с половиной года. Впрочем, предприятия ОПК региона и сейчас справляются со своей задачей и даже внедряют новые разработки.

«Из интересного: у нас колледжи включились в работу по оборонно-промышленному комплексу на том оборудовании, которое, в том числе наследие чемпионата рабочих профессий. В частности, пример: это пламегаситель, делают его на пятикоординатном станке, позволяет стрелять без света из автомата, то есть не видно выстрела. Очень удобно для того, чтобы дроны сбивать. Ну и, конечно, другие наши гражданские предприятия также работают на задачи специальной военной операции», — доложил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

«Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области», — отметил президент.

«Да, 116 процентов рост, то есть в принципе по всем отраслям ситуация очень хорошая», — резюмировал Никитин.

А к 2030-му планируют полностью газифицировать все населенные пункты Новгородской области. Кроме того, запланирована большая стройка, начнется возведение нового кардиоцентра.

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