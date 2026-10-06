Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Разговор с неизвестным человеком может быстро перейти в давление и требования немедленно выполнить определенные действия.

Как защититься от телефонных мошенников: советы адвоката

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Поликашина: не перезванивайте на номера после подозрительных звонков

Неизвестные звонки с требованиями срочно что-либо сделать могут быть частью мошеннической схемы. О том, как распознать такой разговор и защитить свои данные, Life.ru рассказала адвокат, кандидат юридических наук Ольга Поликашина.

По словам юриста, злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, медучреждений, управляющих компаний или служб доставки. В качестве предлога они, например, предлагают заменить оборудование для домофона, используя при этом известные им персональные данные человека.

Первое правило — не затягивать разговор. Если собеседник торопит, давит или ведет себя агрессивно, лучше завершить звонок и самостоятельно найти контакты организации на ее официальном сайте. Перезванивать на номер, с которого поступил подозрительный вызов, не следует.

«Самый идеальный вариант — вообще не отвечать на неизвестные звонки. Однако этот вариант не всегда подходит, потому что с неизвестного номера могут звонить и по важному делу», — отметила Поликашина.

Во время разговора нельзя сообщать паспортные данные, СНИЛС, реквизиты банковских карт и коды из СМС. Юрист также советует не включать демонстрацию экрана, не переходить по присланным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе звонящего.

При подозрительном звонке номер рекомендуется заблокировать. О нем также можно сообщить оператору связи — у компаний есть технические возможности для выявления и блокировки мошеннических номеров.

Еще одна важная мера — не принимать решения под давлением. Если собеседник сообщает о проблеме и требует немедленных действий, стоит прервать разговор и обсудить ситуацию с близкими.

Если человек уже выполнил указания злоумышленников, необходимо как можно быстрее сменить пароль от Госуслуг, заблокировать банковские карты и связаться с банком для проверки и возможной отмены подозрительных операций. При установке неизвестной программы юрист советует удалить ее и отключить интернет на телефоне.

О произошедшем также следует сообщить в правоохранительные органы. При обращении важно передать номер, с которого поступил звонок, и написать заявление. Поликашина призвала сохранять бдительность и не поддаваться панике во время подобных разговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

15:47
«Чтобы внушать страх»: Макрон показал кадры испытания новой баллистической ракеты
15:43
Корабли без экипажа: Япония задумалась о военном флоте с ИИ
15:39
В автомобили УАЗ внедрят модернизированную систему активной безопасности
15:35
Стало известно, где похоронят музыканта Телешева
15:30
«Могу вернуться к Камилле»: какими словами Карл III разбивал сердце принцессе Диане
15:26
Лавров: Россия держит ухо востро из-за заявлений НАТО о возможном конфликте

Сейчас читают

«Говорила то, что хотели слышать»: звезда «Папиных дочек» о детских интервью
Бездарность без мозгов: Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась
Боялся его: Зверев рассказал, почему не приехал на похороны Соседова
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня