Опасные связи: к чему может привести роман на работе

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

Психолог Байда: служебные романы крайне негативно влияют на работоспособность

Опасные связи: к чему может привести роман на работе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Человек может встретить любовь где угодно. Но нужно ли ее сдерживать, если чувства вспыхнули в стенах офиса?

Романы на работе опасны для карьеры. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Елена Байда.

«Если рассматривать с точки зрения психологии, то служебные романы опасны смещением ролей, эмоциональными помехами, сплетнями и конфликтами в коллективе», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что именно по вышеуказанным причинам крупные компании предпочитают вводить этический кодекс с запретом не только личных отношений, но и родственных связей на работе.

Когда между коллегами завязывается роман, то на первом плане оказываются роли мужчины и женщины вместо, например, начальник — подчиненный.  Это может стать причиной некоторых проблем в рабочих делах

Специалист также напомнила, что чужие любовные отношения всегда становятся любопытной темой для коллег, которую с удовольствием будут обсуждать.

Итог окажется таким, что некоторые сотрудники могут начать «отравлять» роман своих коллег, указала психолог. Среди прочего, к этому прибавятся и проблемы в тех же командировках, резко снизив работоспособность человека.

Ранее 5-tv.ru писал, почему большинство служебных романов заканчиваются расставанием.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака