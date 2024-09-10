Вплоть до отека Квинке: кому категорически нельзя есть сыр

Людям не стоит полностью отказываться от этого продукта — решение есть.

Генетически предрасположенным к полному дефициту лактазы людям категорические нельзя есть сыр. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Такие пациенты могут реагировать на сыр, потому что следы лактозы в нем есть», — подчеркнула медик.

Возраст вносит коррективы в жизни людей, например, у многих как раз и возникает дефицит лактазы. Именно этот фермент участвует в расщеплении лактозы и молочного сахара, поэтому у некоторых и развивается непереносимость молока. Она может проявляться спазмами и дискомфортом в животе, вздутием, тошнотой, высыпаниями на коже, пояснила Залетова.

Вторая весомая причина отказа от сыра — аллергия на продукт, когда при его употреблении происходит повышение иммуноглобулинов Е, пояснила врач-диетолог. Тогда человеку могут грозить не только сыпь и крапивица, но и отек Квинке из-за недостатка воздуха.

Козий сыр при аллергии врач назвала достойной альтернативой при одном нюансе. Если нет подобной реакции уже на белок козьего молока.

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