В стране ожидается новая волна протестов.

Власти в Армении не могут обеспечить безопасность, благополучие и целостность в стране. Именно поэтому ее жители выходили на акции протеста во главе с архиепископом Тавушской епархии Багратом Галстаняном. Такое мнение выразил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян в беседе с «Известиями».

«Они (протестующие — Прим.ред.) хотят вернуть Родину и надежность, безопасность Родины, благополучие. Этого хотят. А эти власти этого народа не смогут определить безопасность Родины, благополучие и цельность», — заявил собеседник.

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Он также отметил, что протесты возглавил архиепископ Галстанян, потому что вопрос делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном касается именно Тавушской области, а решается он в пользу Баку.

«Если политический деятель не возглавляет процессы в пользу своей страны, значит он или она — не политический деятель. Потому что политика, к сожалению, стала бизнесом. Выгодным бизнесом», — подчеркнул Микаэл Аджапахян.

По его словам, сейчас в Армении возрастает влияние церкви, ведь она показывает себя как объективная сторона в народных волнениях. Стоит отметить, что священнослужители ощущают на себе давление со стороны властей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что настоятель епархии Армянской церкви указал на ее роль в объединении общества.