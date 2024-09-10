На пороге новых протестов: почему в Армении растет градус напряженности
Архиепископ Аджапахян не исключил новой волны протестов в Армении осенью
Фото, видео: NAREK ALEKSANYAN / ТАСС; 5-tv.ru
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Недовольство действиями властей продолжает расти. Чем на этот раз правительство Никола Пашиняна возмутило народ?
Армения стоит на пороге новой волны антиправительственных протестов из-за подготовки мирного договора о госгранице с Азербайджаном, проект которого уже согласован обеими сторонами.
На фоне нарастающего недовольства премьером Николом Пашиняном в общественно-политической жизни страны укрепляется роль Армянской апостольской церкви. Это в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал предстоятель Ширакской епархии.
По словам архиепископа Микаэла Аджапахяна, во время весенних митингов церковь проявила себя в качестве объективной стороны. Более того, по сути, она является тем институтом, который объединяет народ и защищает его интересы. И при этом — борется за правду, свободу и христианские ценности.
«Те, которые протестуют, хотят Родину! Они хотят вернуть Родину, надежность и безопасность Родины. Этого хотят. А эти власти этого, наверное, не смогут (сделать. — Прим. ред.) — определить безопасность Родины, благополучие и цельность», — сказал архиепископ, предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян.
По словам архиепископа, еще одна важная роль Армянской апостольской церкви — в укреплении отношений с Россией. И как пример, дружба и согласие, которые установились с Русской православной церковью.
Как подчеркнул Микаэль Аджапахян, оба этих института должны в числе первых поддерживать братское единство между двумя народами.
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