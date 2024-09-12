Пятница, 13-е: когда настанет «день неприятностей» в 2024 году и почему его боятся

В психологии даже есть специальные термины, обозначающие панический страх перед этим днем. Так как защититься от возможных неприятностей?

В большинстве массовых культур нашего времени пятница, которая выпадает на 13-е число, считается «днем неприятностей». В 2024 году их сразу две — в сентябре и в декабре. Откуда взялось это суеверие и как защититься от злого рока в этот день — читайте в материале 5-tv.ru.

Пятница, 13-е — возникновение легенды

Существует несколько версий возникновения легенды о том, что Пятница, 13-е, обязательно должна стать несчастливым днем. Так, согласно Библии, Иисус был распят в пятницу, из-за чего во многих христианских культурах это день считают неудачным. К тому же, во время тайной вечере, которая стала последний ужином Христа, за столом вместе с ним находились 13 апостолов. Причем последним, 13-м, был предавший Иисуса Иуда.

В 1907 году американский писатель Томас Лоусон издал роман под названием «Пятница, тринадцатое». Он рассказывает о биржевом брокере, который мечтает обрушить рынок Уолл Стрит и выбирает для этого пятницу, которая выпала на 13-е число. В свое время роман пользовался бешеной популярностью, после чего журналисты подхватили его название в качестве устойчивого выражения. К тому же, сам автор бестселлера был не особо удачливым дельцом, который спекулировал акциям медных компаний. В год выхода его романа в свой первый рейс отправилось единственное в мире семимачтовое судно, названное именем Лоусона. Корабль потерпел крушение, так и не добравшись до пункта назначения. Произошло это в пятницу, 13 декабря.

Приверженцы еще одной легенды о Пятнице, 13-е, убеждены, что именно в пятницу, 13 октября, были арестованы все члены ордена тамплиеров, включая верховное руководство, после чего — казнены. Эта версия особо популярна среди приверженцев альтернативной истории и эзотерики, склонных наделять тамплиеров мистическими и оккультными качествами. Впрочем, история далека от правды — она не воспринимается учеными всерьез, хотя и нашла своих поклонников. Распространению этой легенды способствовала книга «Код да Винчи» Дэна Брауна — в ней автор подробно описывает падение ордена тамплиеров.

Страх перед Пятницей, 13-е

Многие люди по-настоящему панически боятся наступления этого дня. В психологии даже есть специальные термины, которые используют для обозначения этой боязни — параскеведекатриафобия и фриггатрискайдекафобия.

На даром самая популярная серия книг ужасов называется «Пятница 13», а по всему миру под этим «брендом» уже сняли бесконечное число хоррор-фильмов.

Несмотря на то, что большинство людей считают этот страх иррациональным, крупнейшие отели мира пропускают 13-й этаж, потому что никто не хочет на нем жить. В самолетах авиакомпаний сразу после 12-го ряда идет 14-й. Биржевые фирмы в этот день зачастую несут многомиллионные убытки из-за мнительности своих участников.

По словам аналитиков, в Пятницу, 13-е, наблюдается уменьшение количества аварийных ситуаций на дорогах — водители управляют автомобилями крайне аккуратно, либо вообще не садятся за руль.

Пятница, 13-е, окутана таким большим количеством мифов и тайн, что по всему миру в этот день принято устраивать праздники и вечеринки в «хоррор-стиле».

Как вести себя в Пятницу, 13-е, чтобы избежать неудач:

нельзя брать и давать в долг деньги;

не выходить в этот день на новую работу — так вы продержитесь на ней не долго;

не заключать важные сделки;

не отправляться в путешествие на любом виде транспорта;

не ссориться — самый мелкий спор может перерасти в крупный скандал;

не вступать в брак — он может оказаться неудачным и не долгим;

не сажать деревья — они не принесут плодов;

но, главный способ пережить этот день без негативных последствий — не доверять суевериям.

Интересные факты о Пятнице, 13-е:

сильная фобия перед «днем неприятностей» была у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и австрийского композитора Арнольда Шенберга;

в Испании несчастливыми считают четверги, выпавшие на 13-е число, а не пятницы;

хирурги, которые верят в проклятие Пятницы, 13-е, переносят операции на другой день;

христиане верят, что Адам и Ева отведали запретный плод именно в пятницу, 13-го;

греки, как и испанцы, боятся не пятниц, а четвергов, 13-го. Считается, что падение Константинополя произошло в четверг, 13 апреля;

чтобы искоренить глупые суеверия, английские власти решили отправить в плавание корабль с названием «Пятница». Судно отплыло в одноименный день, и даже управлял им капитан Джеймс Фрайдей (Friday в переводе с английского — пятница). Корабль успешно покинул порт, но больше никто не видел ни его, ни членов его экипажа.

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