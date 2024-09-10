В России утвердили изменения в перечне товаров для параллельного импорта

В страну в том числе начнут завозить запчасти для автомобилей Kia и Hyundai.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минпромторг России утвердил изменения в перечне товаров, которые подлежат ввозу в страну по параллельному импорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минпромторга, список по параллельному импорту пополнился рядом товаров, которые не подлежат защите прав об интеллектуальной собственности.
Мера вступает в законную силу через шесть месяцев. За это время продавцы в России смогут распродать уже имеющийся товар и завершить контракты с поставщиками, чтобы потом перезаключить их по новым правилам.
К тому же, еще ряд изменений будет касаться некоторых конкретных товаров.
«Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», — уточняется в сообщении Минпромторга.
В то же время ряд производителей легкой промышленности были исключены из списков разрешенных к параллельному импорту товаров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили промаркировать все товары параллельного импорта.
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?