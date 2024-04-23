В России предложили промаркировать все товары параллельного импорта

Эфирная новость 18 0

Основная проблема, с которой сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам.

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Товары, поступающие в Россию по параллельному импорту, надо маркировать. Об этом идет речь в докладе Федеральной антимонопольной службы, с которым ознакомились «Известия».

В нем, в частности, говорится, что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам. И маркировка, которая сейчас применяется на большой ассортимент товаров, поможет снизить количество контрафакта.

При этом совсем отказаться от параллельного импорта нельзя, уверены в ФАС. В текущих условиях благодаря нему товары, которые пока не производятся в России, остаются доступными для потребителя.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:26
МИД Венгрии назвал бесполезным 14-й пакет санкций ЕС против России
7:11
В России предложили промаркировать все товары параллельного импорта
6:57
Дочь Седоковой откровенно рассказала о «переспавшим с половиной страны» отце
6:38
Около 300 миллионов литров воды откачали из жилых районов Оренбурга за пару дней
6:38
«Скинификация волос»: работает ли многоступенчатый уход за кожей головы
6:37
В Софии возобновили демонтаж памятника Красной армии

Сейчас читают

Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок