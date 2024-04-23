В России предложили промаркировать все товары параллельного импорта
Основная проблема, с которой сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам.
Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Товары, поступающие в Россию по параллельному импорту, надо маркировать. Об этом идет речь в докладе Федеральной антимонопольной службы, с которым ознакомились «Известия».
В нем, в частности, говорится, что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются потребители — большое количество подделок, которые ввозятся в страну под видом оригинальной продукции по альтернативным каналам. И маркировка, которая сейчас применяется на большой ассортимент товаров, поможет снизить количество контрафакта.
При этом совсем отказаться от параллельного импорта нельзя, уверены в ФАС. В текущих условиях благодаря нему товары, которые пока не производятся в России, остаются доступными для потребителя.
Читайте также
71%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?