Перенесший ампутацию фигурист Костомаров объявил о запуске собственного шоу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 71 0

Первым его гостем стал Александр Ревва.

Перенесший ампутацию фигурист Костомаров объявил о запуске собственного шоу

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Российский фигурист Роман Костомаров, который в 2023 году перенес ряд серьезных операций и ампутаций, объявил о запуске собственного шоу. Об этом спортсмен рассказала в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, у меня для вас прекрасная новость — я запустил свое шоу на RUTUBE! Александр Ревва — первый гость, с которым мы поговорили по душам», — указал в своем посте фигурист.

Костомаров был госпитализирован в начале прошлого года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы. Из-за возникших проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать части конечностей. 

Несмотря на тяжелые операции и потерю конечностей, уже в августе 2023 года спортсмен вышел на лед, приняв участие в шоу Ильи Авербуха. В декабре 2023 года Костомаров провел первую полноценную тренировку на льду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Костомаров впервые сыграл в футбол после установки протезов.

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