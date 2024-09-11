В России заметно упали продажи алкоголя за последние десять лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

«Известия»: в России заметно упали продажи алкоголя за десять лет

В России заметно упали продажи алкоголя за последние десять лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В связи с этим снизилось и количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией.

За последние десять лет продажи алкоголя в России снизились на 21,5% на человека. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем государственном докладе, с которым ознакомились «Известия».

Так, за десятилетие на 20,7% сократилась продажа коньяка и водки, на 19,5% — ликероводочных изделий. В связи с этим россияне стали реже сталкиваться с отравлением алкогольной продукцией. В целом по стране количество случаев острой интоксикации в связи с употреблением спиртосодержащей продукции снизилось на 34%.

Однако, несмотря на хорошие показатели, результаты все равно не дотянули до поставленной задачи — 6,08 литра этанола на человека к 2023 году, уточнили в Роспотребнадзоре. Впрочем, правительство продолжает проводить планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в стране, которая направлена на укрепление здоровья ее граждан.

Как отметила Всемирная организация здоровья (ВОЗ), российский метод борьбы с желанием выпить — эффективный. Если, к примеру, в 2012 году наша страна занимала четвертое место по потреблению спиртного, то к 2020 году опустилась до 13-го места.

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