Не переживут зиму: какие растения нельзя обрезать в сентябре

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 97 0

Садовод Бреева: плетистые розы и лаванду нельзя обрезать в сентябре

Не переживут зиму: какие растения нельзя обрезать в сентябре

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Кусты необходимо правильно готовить к холодам.

Осенью не стоит обрезать лаванду и плетистые розы, так как это их ослабляет. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказала садовод Светлана Бреева.

Эксперт порекомендовала убирать поломанные и засохшие побеги плетистой розы именно весной. Лаванду же она посоветовала замульчировать компостом по кругу. Отдельные сорта стоит укрыть на зиму.

Гейхер обрезать тоже не нужно, но если это уже сделано, стоит немедленно замульчировать их землей. По словам Бреевой, трогать осенью также не следует бадан, дельфиниум, гвоздику почвопокровную и пахизандру. Кстати, последняя выделяется тем, что считается зимостойким растением, которое распространено в средней полосе России.

При этом дельфиниуму не помешает обрезка цветоносов, но стебли и листья важно оставить без изменений. Растение стоит подсыпать садовой землей.

Древовидные пионы садовод лучше пригнуть к земле на зиму до наступления весны. Обрезать его тоже не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие удобрения помогут увеличить урожай плодовых деревьев осенью.

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