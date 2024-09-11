«Захват власти силовым путем»: США готовят акции протеста в Грузии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 57 0

СВР: США готовят массовые протесты в Грузии для захвата власти силовым путем

«Захват власти силовым путем»: США готовят акции протеста в Грузии

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В реализации задуманного может принять участие ОБСЕ.

Соединенные Штаты готовят массовые акции протеста в Грузии с целью захвата власти силовым путем. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

По информации СВР, Госдеп США намерен вмешаться в грузинские выборы, которые назначены на 26 октября 2024 года. Таким образом Вашингтон намерен воспрепятствовать приходу к власти неугодной Западу партии «Грузинская мечта». Уточняется, что Штаты договорились «о сотрудничестве» с руководством БДИПЧ ОБСЕ на грузинском направлении.

По договоренности, за 10-20 дней до старта голосования БДИПЧ ОБСЕ обнародует данные, согласно которым в Грузии невозможно проведение свободных и честных выборов, а также о том, что выборный процесс не отвечает требованиям демократии.

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», — прокомментировали план США в СВР России.

Как отметили в пресс-бюро ведомства, Москву особенно расстраивает участие в этом плане организации ОБСЕ, цель которой — помогать в соблюдении прав и свобод человека. В связи с этим решение России сократить финансирование ОБСЕ обосновано желанием пресечь деструктивную деятельность организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции вспыхнули протесты с требованием отправить президента Эммануэля Макрона в отставку.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Мы хороним нашего отца»: актер Сергей Писаренко об Александре Маслякове
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака