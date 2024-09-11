«Захват власти силовым путем»: США готовят акции протеста в Грузии

В реализации задуманного может принять участие ОБСЕ.

Соединенные Штаты готовят массовые акции протеста в Грузии с целью захвата власти силовым путем. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

По информации СВР, Госдеп США намерен вмешаться в грузинские выборы, которые назначены на 26 октября 2024 года. Таким образом Вашингтон намерен воспрепятствовать приходу к власти неугодной Западу партии «Грузинская мечта». Уточняется, что Штаты договорились «о сотрудничестве» с руководством БДИПЧ ОБСЕ на грузинском направлении.

По договоренности, за 10-20 дней до старта голосования БДИПЧ ОБСЕ обнародует данные, согласно которым в Грузии невозможно проведение свободных и честных выборов, а также о том, что выборный процесс не отвечает требованиям демократии.

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», — прокомментировали план США в СВР России.

Как отметили в пресс-бюро ведомства, Москву особенно расстраивает участие в этом плане организации ОБСЕ, цель которой — помогать в соблюдении прав и свобод человека. В связи с этим решение России сократить финансирование ОБСЕ обосновано желанием пресечь деструктивную деятельность организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции вспыхнули протесты с требованием отправить президента Эммануэля Макрона в отставку.