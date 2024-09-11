День программиста в 2024 году: история и традиции праздника

Мало кто знает, но дата этого торжества была выбрана исходя из сложных математических вычислений.

Осенью в России традиционно отмечают праздник тех специалистов, благодаря работе которых мы имеем возможность читать эту новость. В 256-й день каждого года празднуют официальный День программиста, в 2024 году эта дата выпала на 12 сентября. Подробнее об истории праздника, его традициях и о том, как в эту дату поздравить близкого человека — читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня программиста

На протяжении долгого времени у программистов не было официальной даты, в которую они могли бы отметить свой профессиональный праздник. Большинство специалистов праздновали свой день 22 апреля, так как число 22.04 соответствовало коду специальности «Программное обеспечение вычислительной техники» в Общероссийском классификаторе.

Существовали и другие варианты праздничной даты: 19 июля — День создания первой в мире компьютерной программы, 10 декабря — День рождения Ады Лавлейс, первой в истории программистки.

Популярностью также пользовалось 4 апреля. Эта дата включала в себя сразу несколько важных событий. В этот день в 1975 году была основана компания Microsoft. Также на эту дату приходится День памяти католического святого Исидора Севильского, которого в 2003 году признали покровителем Интернета. Кроме того, число 4.04 соответствует коду ошибки «404», которая возникает, если сервер не может найти запрашиваемый файл или страницу.

В 1996 году журналист, предприниматель и создатель издательского дома «Компьютерра» Дмитрий Мендрелюк предложил отмечать День программиста в 256-й день года. Это число было выбрано отнюдь не случайно, оно представляет из себя количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа два, которая меньше количества дней в году — 365.

В 2009 году указом главы российского государства День программиста стал официальным праздником.

Традиции Дня программиста

В эту дату традиционно подводятся итоги работы IT-сферы России. Специалисты устраивают круглые столы и семинары, на которых программисты обмениваются полученным опытом и делятся своими достижениями.

По всей стране проводятся локальные праздники, которые могут сопровождаться выставками, научными конференциями. Нередко в День программиста проводят конкурсы с призами, в которых могут принять участие как опытные специалисты, так и новички. Часто в этот день различные компании открывают наборы в IT-классы, которые могут быть даже бесплатными для тех специалистов, которые намерены развиваться в этой сфере в будущем.

Программисты любят отмечать свой профессиональный праздник дома, в кругу семьи, близких и друзей. Праздничные мероприятия могут проходить в IT-компании, в которой работает специалист. Руководство часто награждает премиями и грамотами особо отличившихся сотрудников.

Как поздравить и что подарить на День программиста

Поблагодарить специалистов за их работу точно не будет лишним, даже если программист не является близким человеком. Не стоит забывать, что они работают не только с компьютерами, но и со всеми предметами техники, с которыми мы соприкасаемся каждый день. Программисту стоит пожелать новых идей, вдохновения и терпения, ведь их профессия — далеко не самая легкая.

Разумеется, лучший подарок для программиста — любая вещь, которая может помочь ему в работе. Отличным презентом может стать удобный рабочий стул, портативная кофемашина либо компактный степер, который программист может использовать, чтобы немного размяться во время работы. Если виновник торжества — ваш близкий человек, то постарайтесь выяснить, что ему необходимо. Возможно, у него устарела компьютерная мышь, клавиатура или коврик для мыши. К слову, коврик можно персонализировать и добавить на него специфические детали либо самостоятельно отпечатать детали.

Интересные факты ко Дню программиста

Мало кто знает, но история программирования началась более двух тысяч лет назад. Еще во втором веке до нашей эры предки изобрели антикитерский механизм. Это устройство рассчитывало движение небесных тел. Его считают прародителем калькулятора.

Первый широко известный язык программирования высокого уровня — это Фортран, который был разработан в IBM с 1954-го по 1957 год.

В компьютерах NASA, которые применялись в 1969 году, использовался менее сложный код, чем в смартфонах современных людей.

Первый разработанный в домашних условиях вирус создал пятнадцатилетний школьник по имени Ричард Скрент. Он назывался Elk Cloner и распространялся с помощью дискет с DOS, инфицируя компьютеры Apple II.

Многие программисты используют «метод утенка», чтобы обнаружить ошибку программе. Они ставят на стол игрушку либо представляют ее у себя в голове, а затем начинают объяснять значение каждой строчки. Таким образом часто удается быстро найти ошибку, а также зарядиться вдохновением.

Язык программирования Python был назван в честь комик-группы «Монти Пайтон».

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