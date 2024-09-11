Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Памфилова назвала рекордной явку на выборы в Единый день голосования

Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Жители 21 региона страны отдали свой голос.

Общая явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года, показатель составил свыше 47%. Залог успеха заключается в слаженной работе всех задействованных структур. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги выборов.

«Понимали друг друга с полуслова. Действовали очень быстро, особенно это касается наших коллег из правоохранительных органов, что позволило предупредить целый ряд провокаций, которые задумывались. Сработали на опережение, на профилактику», — добавила она.

Памфилова вместе с тем обратила внимание на гражданскую и политическую зрелость граждан России, принявших участие в выборах.

Выборы губернаторов прошли в 21 регионе страны. В большинстве субъектов победили либо временно исполняющие обязанности, либо действующие главы — таковы предварительные данные ЦИК. В частности, в Петербурге после обработки 100% протоколов победу одержал действующий глава Александр Беглов. По информации избирательной комиссии, он получил почти 60% голосов.

Кроме того, известно, что в Кемеровской области победил Илья Середюк, в Калининградской — Алексей Беспрозванных, в Хабаровском крае — Дмитрий Демешин.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне, 9 сентября, в России подвели итоги Единого дня голосования. Прессс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал прошедшие выборы образцовыми.

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