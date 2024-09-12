Экс-директора детдома под Ивановым приговорили к 23 годам за растление детей

Ивановский районный суд приговорил бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот к 23 годам лишения свободы за растление несовершеннолетних. Все эти годы он проведет в колонии строгого режима. О деталях расследования рассказали «Известия».

Александр Цымбалюк руководил учреждением с 2001 по 2011 год. О том, что он причастен к преступлениям, стало известно спустя лишь десять лет после его ухода с должности и в ходе расследования другого дела. Следователям удалось доказать причастность Цымбалюка к нескольким десяткам эпизодов преступления. Хотя изначально его подозревали в трех.

Вместе с ним в преступлениях подозревали и бывшего зампреда совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина. Но до суда он не дожил — умер в СИЗО в январе 2022 года.

Как рассказали родные Цымбалюка, они не верят в его причастность к преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации.