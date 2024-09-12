Экс-директора детдома под Ивановым приговорили к 23 годам за растление детей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 105 0

Следователям удалось доказать причастность Александра Цымбалюка к нескольким десяткам эпизодов преступления.

Экс-директора детдома под Ивановым приговорили к 23 годам за растление детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ивановский районный суд приговорил бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот к 23 годам лишения свободы за растление несовершеннолетних. Все эти годы он проведет в колонии строгого режима. О деталях расследования рассказали «Известия».

Александр Цымбалюк руководил учреждением с 2001 по 2011 год. О том, что он причастен к преступлениям, стало известно спустя лишь десять лет после его ухода с должности и в ходе расследования другого дела. Следователям удалось доказать причастность Цымбалюка к нескольким десяткам эпизодов преступления. Хотя изначально его подозревали в трех.

Вместе с ним в преступлениях подозревали и бывшего зампреда совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина. Но до суда он не дожил — умер в СИЗО в январе 2022 года.

Как рассказали родные Цымбалюка, они не верят в его причастность к преступлениям. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:52
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака