Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Какие именно положения прописаны в документе?

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации

Фото: © РИА Новости / Максим Скопцов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий осужденных за педофилию посещать организации, связанные с детьми. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается ранее судимых по уголовным статьям о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таким людям запрещается посещать и находиться на территории любых организаций, деятельность которых связана с детьми. Среди них — медицинские, спортивные и культурные центры, а также детские площадки.

«За исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов», — уточняется в документе.

Нововведение дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России предложили ввести статью за преследование.

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Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации

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