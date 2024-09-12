Работу аэропортов Мурманской области ограничивают второй день подряд

Службы воздушных гаваней делают все для обеспечения безопасности полетов.

На работу двух аэропортов Мурманской области введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сегодня, 12 сентября, с 09:35 мск (по московскому времени. — Прим. ред.) на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения», — написал он.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 11 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мурманскую область. В регионе был введен ряд временных ограничений, в том числе и на работу местного аэропорта.