Работу аэропортов Мурманской области ограничивают второй день подряд

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

В двух аэропортах в Мурманской области снова введены ограничения

Работу аэропортов Мурманской области ограничивают второй день подряд

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Службы воздушных гаваней делают все для обеспечения безопасности полетов.

На работу двух аэропортов Мурманской области введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сегодня, 12 сентября, с 09:35 мск (по московскому времени. — Прим. ред.) на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения», — написал он.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 11 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мурманскую область. В регионе был введен ряд временных ограничений, в том числе и на работу местного аэропорта.

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