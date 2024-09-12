Путин в Петербурге встретился с представителями стран БРИКС

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Как отметил российский лидер, к объединению хотят присоединиться свыше 30 государств.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС

Свыше 30 государств в разных форматах хотят присоединиться к БРИКС. Об этом российский лидер Владимир Путин сегодня сказал в Петербурге, выступая на встрече с высокими представителями стран объединения, которые курируют вопросы безопасности. Необходимые механизмы и модели, которые помогут расширить список партнеров объединения, планируют утвердить на предстоящем саммите в Казани.

Встречи такого уровня, которые, к тому же, посвящены современным угрозам и вызовам, особенно актуальны на фоне поступающих новостей о том, что западные кураторы дали разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами по российской территории. Из Петербурга об этом сообщает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

У высоких представителей — свой этикет. В зал первой пускают даму — министра в администрации президента Южно-Африканской Республики. Затем — представители Индии, Ирана. Главе китайской дипломатии журналисты попытались задать вопрос. В ответ — короткое приветствие и улыбка. У высоких гостей явно хорошее настроение перед встречей.

Тут же появляется российский президент и всех приветствует. Им есть, что вспомнить. Особенно здесь, в Константиновском — месте, где БРИКС начиналось. Объединение зарождается именно в этих залах.

«Тогда встретились руководители трех государств — Индии России, Китая, — и мы договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Так родилось объединение РИК — Россия, Индия, Китай. Ну, а потом все это получило соответствующее развитие, и вот сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Знаю, что вчера вы активно и продуктивно поработали, обсудили актуальные аспекты развития ситуации в мире, вопросы глобальной и региональной стабильности», — подчеркнул президент.

«Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» — это девиз российского года в БРИКС. Саммит лидеров пройдет в России, а пока — вопросы безопасности.

«Среди конкретных результатов совместной работы государств БРИКС отмечу создание специального электронного реестра для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег», — рассказал Путин.

Кстати, попытки финансирования терроризма активизировались именно перед этой встречей.

Встреча Путина с высокими представителями государства БРИКС, которые курируют вопросы безопасности, проходит в тот момент, когда Запад глобальную безопасность пытается сломать.

На Западе стали чаще говорить о том, что могут предоставить Украине разрешение бить дальнобойным оружием по территории России. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента — чего добиться хотят?

«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — сказал Песков.

Такие вопросы на встрече, возможно, тоже поднимались в закрытой части. Собравшиеся заинтересованы в глобальной безопасности. Опыт совместной работы уже есть.

«В июле в Москве с хорошей отдачей прошла 9-я пленарная сессия рабочей группы по антитеррору. В рамках антикоррупционной работы группы БРИКС по предложению российской стороны одобрены общие подходы стран объединения к борьбе со взяточничеством и к возвращению активов и доходов, полученных от незаконной преступной деятельности. Дополнительный импульс получило взаимодействие государств БРИКС по борьбе с наркопреступностью. В ходе очередного заседания антинаркотической рабочей группы в мае достигнуты договоренности о сотрудничестве в предотвращении использования информационных технологий и виртуальных платежных систем в наркоторговле», — сказал Путин.

Известно, что после президента выступал председатель российского Совбеза Сергей Шойгу, но его слова прозвучали уже в закрытой части.

Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливого миропорядка и международного права. Об этом Владимир Путин и глава МИД Китая Ван И говорили на встрече в Петербурге, где президент принимает участие во встрече высоких представителей стран БРИКС. Стран и дальше намерены сотрудничать в сфере укрепления стратегического партнерства.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер протяжении многих-многих лет, а 2 октября отметим 75 лет с установления дипломатических связей. Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого, демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга — мирового большинства, в чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС. Мы сейчас только с коллегами, занимающимися вопросами безопасности, говорили об этом. Мы будем проводить и „БРИКС-аутрич“, и БРИКС+. Много очень стран, разделяющих наши подходы к мировому устройству, стремятся быть членами этой организации, сотрудничать с ней. Мы сделаем все для того, чтобы на основе консенсуса, как это принято в наших отношениях, подготовить соответствующее решение по этому направлению», — заключил глава российского государства.

 

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