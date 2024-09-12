Сестру сочинского криминального авторитета Татуляна лишили депутатских полномочий

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 222 0

Сестру криминального авторитета Татуляна из Сочи лишили депутатских полномочий

Сестру сочинского криминального авторитета Татуляна лишили депутатских полномочий

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Сам бизнесмен объявлен в международный розыск.

Сестру бизнесмена Рубена Татуляна, известного в определенных кругах как криминальный авторитет Робсон, Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий в Сочи. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Такое решение было принято после того, как выяснилось, что Селюкова предоставляла недостоверные данные о своем доходе и имуществе.

На сессии городского собрания Сочи, которое состоялась 12 сентября, было проведено голосование об отстранении парламентария от ее обязанностей. Уточняется, что такое решение было принято на фоне «утраты доверия».

За лишение депутатских полномочий Селюковой проголосовали 35 участников сессии, еще двое воздержались.

Правоохранителям удалось выяснить, что в 2020–2021 годах получила девять миллионов долларов за продажу акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Кроме того, она не указала информацию о занижении на 5,5 миллиона рублей дохода от продажи автомобиля Bentley.

Брат Селюковой находится в международном розыске. Его подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилой комплексов в Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у бизнесмена Татуляна в Сочи прошли обыски по делу о хищениях.

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