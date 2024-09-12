«Отчасти заслужила такое»: Решетова дала первое интервью после скандала с Алсу

Неужели модель действительно является разлучницей пары?

Развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — самая обсуждаемая тема в СМИ уже последние несколько месяцев. Пара была в браке 18 лет и воспитывала троих совместных детей. Многие сразу решили, что в распаде паре виноват глава семейства, ведь слухи о многочисленных изменах со стороны супруга ходили давно. Видимо, теперь терпению артистки пришел конец, и она решила больше не мириться с таким положением дел.

Многие сразу предположили, что разводу могла поспособствовать модель Анастасия Решетова, с которой, предположительно, Абрамов изменял долгое время своей жене. Сама модель всячески отрицала свое участие в этой истории.

Уже в августе состоялся официальный развод Алсу и Абрамова, после чего адвокат со стороны бизнесмена Александр Добровинский в ходе беседы с 5-tv.ru намекнул на то, что у Алсу появился новый мужчина.

Все эти обстоятельства вызвали еще больше вопросов со стороны публики, но певица пока что отказывается от официальных комментариев.

Буквально недавно вышло первое интервью Анастасии Решетовой после скандала, где рассказала, как пережила травлю в соцсетях и поведала свою правду.

Продолжает все отрицать

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Решетова пыталась в очередной раздать понять, что этот развод ее никак не касается, но при этом не стала никак комментировать конкретные обвинения в свой адрес. Об этом она поведала в разговоре со своим другом — стилистом Алеко.

Она также добавила, что тот кибербуллинг, который она пережила недавно, отчасти заслуженный, хоть она и не согласна с тем, как ее называли.

«В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли», — сказала модель.

Решетова решила и дальше пофилософствовать на эту тему, сказав, по сути, что публике все привиделось. Она также подчеркнула, что ей вообще неважно, что о ней думают другие.

«Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую», — резюмировала девушка.

Модель не любит рассказывать какие-либо подробности из своей личной жизни, но при этом на нее все время пытаются напасть журналисты и общественность, стараясь углядеть что-то плохое и зацепиться за это, чтобы поднять себе рейтинги.

«Это мой стиль. Не люблю вываливать наружу грязное белье. А у нас в шоу-бизнесе, точнее, у них, это нормально. Так поднимаются просмотры, рейтинги. Люди комфортно чувствуют себя в этом», — сказала она.

Стоит сказать, что модель действительно часто становится объектом критики, особенно когда дело касается чужих мужчин.

Даже в отношениях с рэпером Тимати многие обвиняли ее в том, что она увела его у модели Алены Шишковой. К слову, на момент модели была новорожденная дочь, а сама она публично заявляла, что изменять рэпер ей стал еще во время беременности, и разлучницей была именно Решетова.

Сама модель также отрицала все обвинения и заявляла, что роман у них начался уже после расставания Тимати с Шишковой.

Решетова призналась, что очень тяжело переживает подобные нападки, поэтому даже стала принимать специальные лекарства, чтобы просто заснуть.

«Был момент, когда мне пришлось принимать определенные препараты, которые меня гасили, чтобы я могла спать. У меня были проблемы со сном, с самочувствием. Но это быстро улетучилось, потому что я научилась контролировать себя и бороться со стрессом. Я благодарна за то, что это случилось, потому что это была офигенная тренировка», — сказала она.

Кроме того, модель старательно пыталась намекнуть, что никакой Абрамов ей не нужен, ведь у нее уже есть свой новый ухажер. Так, на интервью она пришла с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, но комментировать что-либо она вновь отказалась.

Решетова лишь пояснила, что это подарок от ее любимого, которому 30 лет, и она сейчас очень счастлива с ним.

Неидеальный брак

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Брак певицы и бизнесмена Абрамовых со стороны казался всем безупречным. Казалось бы, оба красивы, молоды, успешны, и, главное и любят друг друга — чего еще надо для счастья?

Однако реальность оказалась не такой радужной. Во время их брака периодически всплывали слухи об интрижках супруга на стороне, но из-за того, что Алсу никогда ничего не комментировала, обсуждения быстро угасали.

Более того, по словам адвоката Алсу — Екатерины Гордон в интервью для Леди Mail — в шоу-бизнесе все давно знали об изменах Абрамова, но никто не понимал почему певица терпит такое отношение к себе. При этом ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также брезгует ее подругами.

Алсу настаивает на своем

После того как стало известно о разводе Абрамова и Алсу, все тут же стали закидывать Решетову вопросами о ее причастности к этой ситуации.

Вскоре модель решилась ответить на вопросы подписчиков в соцсетях, где заявила о том, что никогда бы теперь не связалась с женатым мужчиной. Она заявила, что за последний год у нее сильно изменилось видение этой ситуации.

На этот раз Алсу не стала молчать и прокомментировала слова модели прямо под новостью с тем заявлением.

«Врет», — написала четко и лаконично певица, добавив подмигивающий смайлик.

После этого комментария интернет всполошился, так как это может лишь значить одно: Решетова действительно была любовнице Абрамова.

«Значит, это правда, что Решетова виной всему?»,

«Мы все за тебя»,

«Мы так и думали, что врет»,

«Ого», — писали комментаторы в ответ на комментарий Алсу.

Стоит отметить, что модель по сути не отрицала самого факта наличие связей с бизнесменом, она лишь сказала, что теперь не стала бы смотреть на женатого.

Ничего не мешало модели закрутить роман с ним раньше, а потом уже перестать воспринимать женатых мужчин, как потенциальных партнеров.

После слов Решетовой Алсу разразилась эмоциональной речью в соцсетях, где назвала любовницу мужа фактически проституткой.

«Низкая социальная ответственность. Еще таких называют представительницами древнейших профессий», — говорит она.

Певица пояснила свою всплеск эмоций тем, что она всегда «молчала в тряпочку», поэтому теперь пора называть все вещи своими именами.

«Я не люблю вранье, лицемерие и притворство», — резко заявила она.

Конкретных имен она не назвала, но все указывало именно на Решетову.

Дело в том, что ранее на одном из светских мероприятий журналисты попросили Алсу пояснить свои комментарии по поводу слов Решетовой, а та заявила, что не хочет вести беседу о «девушках с низким социальным статусом».

Когда она поняла, что оговорилась, то решила немного прояснить смысл сказанного и уточнить, что речь идет далеко не о малоимущих девушках.

Тот факт, что певица очень редко комментирует что-то по поводу своей личной жизни говорит о том, что терпению Алсу наступил предел и она вне себя от ярости.

После этой тирады Решетова ограничила возможность комментировать свои посты в соцсетях, пытаясь, видимо таким образом избежать неприятных для себя вопросов.

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