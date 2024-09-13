«Ноль эмоций»: Кудрявцева шокирована поведением Чеботиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 98 0

Кудрявцева заявила, что разочарована знакомством с Чеботиной

«Ноль эмоций»: Кудрявцева шокирована поведением Чеботиной

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Телеведущая рассказала, как прошло их знакомство.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что знакомство с певицей Люсей Чеботиной произвело на нее не самое приятное впечатление. Об этом она рассказала, став гостьей шоу на музыкальном канале.

На одном из концертов Кудрявцевой срочно нужно было забежать в гримерку, однако какая-то девушка «стояла скалой» перед дверью и не пускала ведущую со словами: «здесь переодевается Люся Чеботина».

«Я захожу, на меня ноль эмоций. Я говорю: „Люсь, очень приятно познакомиться“. На что мне буркнули: „Приятно“. Знаешь, вот что тебе приятно… Ну вот из этой серии», — рассказала ведущая.

Чеботина неохотно отвечала ведущей, не проявив ни малейшего такта, подчеркнула Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева впервые вышла в свет мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — после его лечения от алкоголизма. Хоккеист сильно похудел с последнего своего появления на публике. Однако он выглядел весьма свежим и счастливым. В браке с Макаровым телеведущая состоит уже 12 лет.

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