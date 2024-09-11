Разорвала дистанцию: Кудрявцева вышла в свет с поборовшим алкоголизм мужем

Неужели пара смогла преодолеть проблемы в семье?

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — после его лечения от алкоголизма, пишет 7Дней.ru.

Как отметило издание, хоккеист сильно похудел с последнего своего появления на публике. Однако он все равно выглядел весьма свежим и счастливым.

В браке с Макаровым телеведущая состоит уже 12 лет. За эти годы однажды пара находилась на грани развода. Случилось это в начале текущего года. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем.

В результате Макаров отправился на лечение в клинику. Там он восстановил здоровье и через два месяца вернулся домой.

Видимо, пара смогла преодолеть все проблемы и восстановить отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева не готова понизить уровень жизни ради мужчины.