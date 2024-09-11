Разорвала дистанцию: Кудрявцева вышла в свет с поборовшим алкоголизм мужем
Кудрявцева впервые появилась на публике с вылечившимся от алкоголизма Макаровым
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Неужели пара смогла преодолеть проблемы в семье?
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — после его лечения от алкоголизма, пишет 7Дней.ru.
Как отметило издание, хоккеист сильно похудел с последнего своего появления на публике. Однако он все равно выглядел весьма свежим и счастливым.
В браке с Макаровым телеведущая состоит уже 12 лет. За эти годы однажды пара находилась на грани развода. Случилось это в начале текущего года. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем.
В результате Макаров отправился на лечение в клинику. Там он восстановил здоровье и через два месяца вернулся домой.
Видимо, пара смогла преодолеть все проблемы и восстановить отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева не готова понизить уровень жизни ради мужчины.
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