Разорвала дистанцию: Кудрявцева вышла в свет с поборовшим алкоголизм мужем

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 113 0

Кудрявцева впервые появилась на публике с вылечившимся от алкоголизма Макаровым

Разорвала дистанцию: Кудрявцева вышла в свет с поборовшим алкоголизм мужем

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Неужели пара смогла преодолеть проблемы в семье?

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — после его лечения от алкоголизма, пишет 7Дней.ru.

Как отметило издание, хоккеист сильно похудел с последнего своего появления на публике. Однако он все равно выглядел весьма свежим и счастливым.

В браке с Макаровым телеведущая состоит уже 12 лет. За эти годы однажды пара находилась на грани развода. Случилось это в начале текущего года. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем.

В результате Макаров отправился на лечение в клинику. Там он восстановил здоровье и через два месяца вернулся домой.

Видимо, пара смогла преодолеть все проблемы и восстановить отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева не готова понизить уровень жизни ради мужчины.

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