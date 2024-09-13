Джон Бон Джови отговорил женщину, которая хотела спрыгнуть с моста
Артист получил благодарность от правоохранительных органов.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW / MediaPunch
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Знаменитый рок-музыкант Джон Бон Джови спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста. Об этом сообщили в социальных сетях полицейского управления Нэшвилла.
Правоохранительные органы выразили благодарность знаменитости, а также разместили ссылку на видео, где можно было увидеть кадры с места событий.
Камеры уличного видеонаблюдения успели запечатлеть, как артист и еще один человек подходят к женщине и начинают с ней беседовать. После этого они помогают ей осторожно перелезть через перила моста.
В полиции отметили, что Джон «убедил женщину сойти на безопасное расстояние». Музыкант продолжил с ней разговаривать, они обнялись и покинули мост.
Джон Бон Джови — американский гитарист, основатель известной рок-группы Bon Jovi. К слову, в этом году группа отмечает свое 40-летие.
Кроме того, артист и его супруга Доротея являются основателями фонда JBJ Soul Foundation, который оказывает поддержку людям в сложных жизненных ситуациях. Артист даже проходил обучение, как общаться с людьми, оказавшимися в сложном положении.
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