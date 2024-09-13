«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю

Ливанская «Хезболла» нанесла ракетный удар по территории Израиля. Под обстрелом оказался штаб противовоздушной обороны на севере страны.

ЦАХАЛ сообщил о запуске более 20 снарядов с территории Ливана. Большую часть перехватила система ПВО «Железный купол».

Обломки от сбитых снарядов нанесли инфраструктуре города большой ущерб. Часть домов повреждена, без света остались несколько районов. Также на месте попаданий вспыхнули пожары. Но люди не пострадали.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.